Beltrame: “Col Pontedera vittoria da squadra vera”

Sport - Pallavolo - L'allenatore dell'Ecosantagata Jvc Civita Castellana commenta l'ultimo successo in campionato

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Una prova di carattere contro le avversità e contro un grande avversario. Secondo coach Stefano Beltrame, il successo per 3-1 di sabato scorso dell’Ecosantagata Jvc Civita Castellana con la Lupiestintori Pontedera è figlio dello spirito di squadra. “Questa è la vittoria di tutto il gruppo” è il suo commento.

“Per tutta la settimana – racconta l’allenatore – avevo insistito sulla necessità di restare compatti, sia in campo che fuori. Avevamo tanti giocatori indisponibili, l’unico modo per uscire bene da questa partita era giocare con spavalderia e senza mai perdere la serenità. Sono contentissimo perché l’abbiamo fatto: in campo si è vista una squadra vera, che ha lottato dal primo all’ultimo punto con l’atteggiamento giusto, anche nel set in cui abbiamo perso”.

Beltrame mette a confronto la vittoria di sabato e quella di un mese fa col Volley club Orte (ultima gara disputata prima di un lungo stop), analizzando analogie e differenze tra i due successi. “Il 3-0 all’Orte è servito per darci fiducia dopo due sconfitte, mentre questo 3-1 col Pontedera ci ha fatto trovare la giusta coesione di squadra. Sono due vittorie ugualmente importanti” è il suo giudizio.

Nella buona prestazione del collettivo, un apporto determinante alla vittoria di sabato è arrivato sia dal sacrificio di capitan Buzzelli, che ha giocato in un ruolo non suo per aiutare la squadra, che dalle performance di due ragazzi cresciuti nel settore giovanile della Jvc: Alessio Pollicino e Federico Scopetti, quest’ultimo mvp della partita con ben 22 punti a referto.

“Scopetti e Pollicino stanno andando fortissimo in allenamento, sapevo che avrebbero potuto dare un contributo importante – dice Beltrame –. Pollicino aveva già fatto bene nelle precedenti partite in cui era stato impiegato, mentre Scopetti è un giocatore che non sempre ha lo spazio che merita perché ha dei compagni di reparto molto forti. Ma è un ragazzo fantastico, gli vogliamo tutti bene e la sua prestazione di sabato ci ripaga di un lavoro che va avanti da anni”.

Le prove così convincenti dei giovani civitonici hanno fatto addirittura maturare l’ipotesi che Beltrame possa rivedere le gerarchie sul sestetto titolare, ma in realtà il mister non sembra farsi questi problemi: “Io non ragiono in termini di titolari e riserve – è la sua spiegazione – soprattutto in questa stagione così particolare, in cui non si può mai sapere chi sarà disponibile e chi no. Per me è fondamentale sapere che abbiamo tanti giocatori in grado di darci una mano nel momento del bisogno. In quest’ottica, quello che stanno facendo Pollicino, Scopetti e anche altri ragazzi è solo un’iniezione di fiducia per tutto il gruppo”.

La Ecosantagata Jvc Civita Castellana tornerà in campo sabato 13 marzo a Orte, nel derby di ritorno col Volley club Orte.

Condividi la notizia:











9 marzo, 2021