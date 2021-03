“Bene il centro antiviolenza, le donne hanno dovuto attendere oltre 3 anni…”

Viterbo - L'associazione Erinna: "Per un tempo inaccettabile, territorio privo della struttura e di una casa rifugio"

Viterbo – Ricca di novità la giornata dell’8 marzo di quest’anno.

Apprendiamo dell’apertura del centro antiviolenza istituzionale a Viterbo, siamo contente per le donne di questa città che hanno dovuto attendere oltre tre anni per l’incuria delle amministrazioni comunali.

Dopo l’enunciazione del finanziamento regionale per i progetti “Penelope” e “Fenice”, scritti da Erinna e diventati proprietà del comune capofila, l’amministrazione Michelini, per tramite della signora Troncarelli, ha lasciato dormire i soldi, già nelle casse comunali, facendoli transitare nella nuova amministrazione che non ha dato alcun cenno di vita fino al sollecito della regione Lazio.

L’Associazione Erinna, con ventennale esperienza in questo territorio, è stata “suicidata” dai tempi burocratici e dalla trascuratezza di chi avrebbe dovuto averne cura. Il risultato di questo sconsiderato modo di fare è stato lasciare, per un tempo inaccettabile, il territorio privo di un centro e di una casa rifugio finanziati dai fondi pubblici, governativi e regionali.

Durante questa vacanza istituzionale solo Erinna – senza supporto economico pubblico – ha fatto salti mortali per garantire sostegno alle donne in difficoltà; ma ora c’è, finalmente, chi potrà riempire quel grave vuoto – perlomeno mediaticamente – e quindi auguri sinceri ai nuovi gestori del finanziamento e alle donne in difficoltà.

Apprendiamo che in un altro paese della nostra provincia si lancia una formazione on line per l’autodeterminazione delle donne. Molto bene, e invitiamo le donne a parteciparvi. Siamo contente perché l’associazione Erinna ha fatto corsi di formazione gratis per anni – corsi piuttosto impegnativi, della durata di sette mesi, e il centinaio e oltre di donne che vi ha partecipato lo sa bene -.

Siamo contente perché, anche in questo caso, abbiamo fatto da apripista e oggi, giustamente, il corso in questione è finanziato. Un grande 8 marzo per le donne. Qualcosa inizia a cambiare?

Associazione Erinna

10 marzo, 2021