“Bene la qualità delle acque, pronti a intervenire per la difesa della costa”

Montalto di Castro - Il vicesindaco Luca Benni a seguito dei dati pubblicati dall'agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – “Sono molto soddisfatto del risultato del rapporto pubblicato nei giorni scorsi dall’Arpa inerente la qualità delle acque del nostro mare”. Questo il commento del sindaco ff Luca Benni a seguito dei dati pubblicati dall’agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio che confermano, per la stagione balneare 2020, “eccellente” i campionamenti effettuati sul litorale.

“Questo ci fa ben sperare per la prossima stagione estiva – aggiunge Luca Benni – in quanto anche quest’anno ci troveremo ad affrontare le difficoltà di una emergenza sanitaria ancora in atto, che ha condizionato la passata stagione balneare sebbene abbia visto un’importante affluenza turistica.

Malgrado ciò, anche per la stagione 2021, continueremo a garantire la sicurezza con il progetto ‘Mare sicuro’ della guardia costiera in sinergia con il comune, offrendo a cittadini e turisti un’assistenza continua insieme al corpo di polizia locale, alle altre forze dell’ordine e alle associazioni del territorio.

Nel frattempo con la regione Lazio stiamo portando avanti diversi importanti progetti con interventi a breve e lungo termine, mentre altri sono stati conclusi. I due più rilevanti, che miglioreranno la fruizione del nostro mare, riguardano il ripascimento della costa di cui abbiamo già affidato l’incarico e la messa in sicurezza della stessa.

Sul ripascimento l’intervento, presentato e autorizzato dalla regione, interesserà cinque aree della costa e inizierà prossimamente con un movimento di materiale di 12mila metri cubi. Per quanto riguarda il problema dell’erosione della costa, grazie a un contributo regionale di 2.5 milioni di euro, l’amministrazione comunale redigerà un progetto esecutivo che prevederà la realizzazione di opere a difesa di tutti e 17 i chilometri costa che interessano il territorio“.

L’amministrazione comunale sta inoltre provvedendo a mantenere l’operatività della draga a fronte delle emergenze alla foce del fiume Fiora. “Queste due iniziative, sommate alle operazioni già attive e alla messa in sicurezza del fiume, per il quale stiamo apportando insieme alla Regione ulteriori modifiche sulle parti che costeggiano proprietà commerciali private – continua Benni – fanno dei nostri 17 chilometri di spiaggia uno dei migliori tratti a nord di Roma”.

Restando sul tema dell’ambiente, il sindaco ff Luca Benni ribadisce l’importanza di un confronto costante tra i comuni della provincia di Viterbo e la regione Lazio: “Come ho già richiesto il 12 gennaio scorso in una conference call tra i sindaci e la Provincia riguardo al tema del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, ritengo fondamentale instaurare una cabina di regia permanente per confrontarci e coordinarci sulle situazioni di grande rilievo ambientale. Questo è un modo per riuscire a gestire in sinergia le questioni che riguardano non un solo comune, ma un intero territorio che è la Tuscia”.

Comune di Montalto di Castro

Condividi la notizia:











1 marzo, 2021