“Bene Salvini su riaperture e scostamento di bilancio senza risparmio”

Economia - Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, d'accordo con il leader della Lega

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ha ragione Matteo Salvini quando dice che il “vero decreto Sostegno sono le riaperture”.

Sì, riaperture delle attività produttive e scostamento di bilancio senza risparmio per un nuovo decreto che dia ossigeno vero alle imprese. Costi quel che costi.

Queste sono le misure per evitare il funerale del settore dell’ospitalità a tavola (Horeca), e quindi che il 30% del Pil nazionale vada in fumo. In questo senso, le affermazioni del leader della Lega al Senato sono più che condivisibili.

Nel frattempo, le aziende devono riuscire a sopravvivere per arrivare al momento in cui i discorsi si tramuteranno in fatti concreti.

Per questo motivo, dal prossimo 6 aprile, i piccoli imprenditori associati a Mio Italia e non solo – visto che continuano ad arrivare nuove adesioni – apriranno i loro locali a pranzo e a cena, ovviamente seguendo le misure di prevenzione covid.

Non si può fare altrimenti: è una questione di sopravvivenza.

Presidente nazionale Mio Italia

25 marzo, 2021