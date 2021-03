Bertolaso: “L’Italia si avvicina a passi lunghi verso la zona rossa”

Milano - Il consulente per il piano vaccinale della regione Lombardia:”Sulle somministrazioni si può fare molto di più, bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni”

Milano – “L’Italia si avvicina a passi lunghi verso la zona rossa”. Guido Bertolaso, consulente per il piano vaccinale della regione Lombardia, ha parlato in conferenza stampa della situazione epidemiologica nazionale.

“A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa – ha spiegato Bertolaso -. La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni ma non sono preoccupato per questa regione più che per altre. È fuori discussione che bisogna vaccinare. Si può fare molto di più rispetto a quello che già stiamo facendo rispetto a questa situazione. Bisogna andare a Bruxelles a battere i pugni”.

Guido Bertolaso

“Avrei molti motivi – ha proseguito il consulente per il piano vaccinale – per essere avvilito e frustrato, a partire dall’andamento della pandemia, alle due province in zona rossa a tutti gli effetti, fino alle rianimazioni piene, compreso l’ospedale in Fiera che ha 57 ricoverati in terapia intensiva. Statistiche molto pesanti, oltre al sistema di prenotazioni che continuano a funzionare male”.

“La legge – ha concluso Bertolaso – dice che gli specializzandi sono chiamati a fare vaccinazioni. Non è facoltativo, è un obbligo. Scriverò al Prefetto di Milano e gli chiederò di chiedere per la seconda volta, l’elenco degli specializzandi. La prima volta ha risposto un solo rettore”.

3 marzo, 2021