“Il bilancio è pronto, ma non c’è niente per aiutare cittadini e imprese”

Viterbo - Comune - Giacomo Barelli (Forza civica) contro l'amministrazione Arena e un documento che vede privo di ogni sostegno in tempo di Covid

Giacomo Barelli

Viterbo – “Il bilancio cittadino è pronto, ma non c’è niente per aiutare cittadini e imprese viterbesi travolte dalla crisi”. L’amministrazione Arena si appresta a presentare il documento economico, ma Giacomo Barelli (Viva Viterbo – Forza Civica) non si aspetta molto, anzi.

Il consigliere d’opposizione non vede una manovra che sia all’altezza del difficile momento per tante persone e attività lavorative.

“Il 2021 sarà un anno economicamente più difficile del 2020 anche a Viterbo – dice Barelli – allora “non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese…” Questa famosissima frase di JFK tuttavia non sembra fare parte del vocabolario dei nostri amministratori cittadini non certo del sindaco, tantomeno dei vari Marini e De Carolis che con comunicati, copia incolla, dall’alto della loro qualifica di responsabili regionali dei rispettivi partiti non fanno altro che lanciare appelli e lamentele al governo nazionale (in cui Forza Italia locale annovera addirittura un sottosegretario) senza minimamente raccontare ai Viterbesi cosa invece stanno facendo loro che sono al governo della città per Viterbo.

Stesso dicasi per il vicesindaco leghista che, ricordandosi di essere anche assessore al Bilancio della città, con la solita ineffabile superficialità ha dichiarato solennemente che il bilancio è pronto.

Il tutto senza dire una parola su eventuali ed urgente misure prese dalla giunta a sostegno di cittadini e imprese viterbesi operanti soprattutto nel commercio e nel turismo, due settori economicamente devastati dalla pandemia e con le attività attualmente chiuse per la zona rossa”.

Le conseguenze economiche della pandemia richiederebbero ben altro.

“Una situazione quella di questo 2021 che, stando alle previsioni, sarà ben peggiore dell’anno passato, avendo esaurito cittadini ed imprese anche eventuali riserve, una situazione della quale bisognerà tenere conto anche nel bilancio cittadino che si sta per approvare ma che non sembra preoccupare Arena ed i suoi.

L’anno passato infatti solamente una grande e necessaria operazione di responsabilità condotta dalla opposizione consiliare ha consentito di sopperire alla incapacità della amministrazione elaborando e facendo approvare cprovvedimenti come sos commercio, sos scuola sos cultura etc.. cercando di raddrizzare a beneficio dei viterbesi il bilancio disastroso presentato dalla Giunta fatto di lucine e casette invece che di ristori e meno tasse.

Ancora maggiori sono le perplessità e le preoccupazioni per il bilancio 2021 non essendoci alcun segnale di attenzione da parte del sindaco e della maggioranza in merito ad eventuali nuovi ristori o interventi per le imprese ed anche per la riduzione di tari ed imu per cittadini e attività alla luce dei tanti giorni di chiusura per zone rossa e arancione.

Come forza di opposizione civica faremo sicuramente la nostra parte anche questo anno ma questa volta sarà ancora più difficile, una missione quasi impossibile “mettere l’ennesima pezza” a una giunta che, forse perché troppo impegnata ad immaginare progetti faraonici o ad innaugurare cattedrali nel deserto, per il secondo anno consecutivo sembra aver dimenticato le sofferenze dei propri cittadini e delle proprie imprese fiaccati da mesi di nuove chiusure e restrizioni.

“Piove governo ladro”. Questa è la surreale risposta che si sente dare dal sindaco e dalla sua maggioranza chi, come noi, sollecita interventi per resistere alla crisi economica che attanaglia Viterbo.

Peccato però, per Arena e la sua giunta, che in questi giorni ci sia invece un bel sole ad illuminare chiaramente palazzo del Priori mettendone in luce l’incapacità e l’inadeguatezza di chi, speriamo ancora per poco, governa la città. Cari Viterbesi mala tempora currunt…”.

28 marzo, 2021