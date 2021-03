“Bisogna uscire dallo stallo tra aziende e lavoratori autonomi per il Covid”

Viterbo - Giacomo Barelli nominato coordinatore provinciale Aepi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “È il momento dell’unità e di mettere insieme istituzioni e idee». La confederazione AEPI- Associazioni Europee di Professionisti e Imprese – prosegue nel percorso di radicamento territoriale illustrando il suo progetto che ha già raccolto migliaia di adesioni.

In questi giorni, l’impegno si è concentrato nel Lazio, con la definizione dei referenti territoriali. Nelle ultime ore, ufficializzata la nomina di Giacomo Barelli quale coordinatore provinciale Viterbo che si affiancherà alla coordinatrice regionale Rita Palombi.

“Una classe dirigente giovane e, allo stesso tempo, di esperienza – commenta il presidente di AEPI Mino Dinoi illustrando la squadra di collaboratori – la nostra rappresentanza è legata all’ascolto dei bisogni del territorio al quale offriamo supporto e servizi, convinti che occorre essere pronti in un mondo del lavoro che è estremamente mutato e che sta facendo i conti con una crisi senza precedenti. Dopo questa pandemia, sarà ancora più importante che il tessuto sociale ed economico italiano faccia sistema». AEPI guarda a professionisti e piccole e micro imprese, con attenzione specifica su eccellenza e made in Italy.

Non a caso, è firmataria del patto per l’Export e promotrice di una proposta di legge bipartisan per l’istituzione di un ministero del Made in Italy con portafoglio. Un impegno che si muove su scala nazionale, ma anche locale e internazionale. Per la Confederazione una sede a Roma, un’altra a Bruxelles e poi una serie di rappresentanze a livello territoriale nelle varie regioni. «Immaginiamo una vera e propria filiera che, partendo dal basso e dal tessuto produttivo, coinvolga i vari livelli istituzionali attraverso iniziative di supporto e di promozione delle imprese e dei professionisti che sono l’economia reale del nostro Paese».

Per AEPI, inoltre, fondamentale in questo momento utilizzare le occasioni per investimenti e programmazione offerte da Recovery Plan e Next Generation.

“Sono molto felice di avere l’opportunità di condividere il mio impegno sul territorio con la Confederazione AEPI – dichiara il coordinatore provinciale Giacomo Barelli – nata con lo scopo di promuovere le nostre attività come rete di professionisti e imprese con uno sguardo allo sviluppo civico e del senso d’impresa nel Paese.

Una disponibilità, la mia, che è anche una presa di coscienza: c’è bisogno di atti concreti da intraprendere per uscire dallo stallo prodotto tra le aziende e i lavoratori autonomi italiani dall’emergenza Coronavirus”.

La coordinatrice regionale Lazio, Rita Palombi illustra il suo ruolo. “Il mio impegno è al servizio del territorio. In particolare, guardiamo all’Europa fornendo un aiuto agli operatori che necessitano di un supporto. Le piccole imprese hanno enormi potenzialità, ma spesso vanno prese per mano e accompagnate nel percorso di promozione e internazionalizzazione. Fare rete è la strada che abbiamo scelto”.

“Un’opportunità per il territorio che dobbiamo cogliere al volo – ha detto il presidente della Provincia di Viterbo Pietro Nocchi – perché consente di mettere insieme un’unità di intenti tra istituzioni, associazioni ed imprese per proporre azioni rivolte ad un forte rilancio economico, in questa fase drammatica di emergenza per il Paese. Sarà nostro compito farci promotori e collaboratori proattivi con i vari soggetti sociali, economici e professionali coinvolti».

24 marzo, 2021