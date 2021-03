Bloccate 250mila dosi di vaccini destinate all’Australia

Coronavirus - Governo Draghi primo in Europa a mettere in atto il provvedimento

Roma – Bloccate oltre 250mila dosi di vaccini AstraZeneca. Si trovano nello stabilimento di Anagni ed erano destinate all’Australia. Il governo italiano ha fermato l’export, primo paese a farlo d’intesa con la Commissione europea.

Una scelta basata sulle mancate consegne del colosso farmaceutico, ridotte del 25% rispetto al previsto.

Nel summit europeo, il premier Draghi aveva sostenuto l’esigenza, in caso di carenza carenza vaccini occorreva fare di tutto per far crescere la disponibilit√†, compreso il blocco dell’export.

