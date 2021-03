Bonetti: “Valutare la riapertura delle scuole dopo Pasqua anche in zona rossa”

Roma - La ministra per le pari opportunità e la famiglia: "Almeno quella dell'infanzia e la primaria"

Roma – La ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti auspica per dopo Pasqua la riapertura delle scuole anche in zona rossa.

“La scuola è chiusa nelle regioni rosse – ha detto la ministra Bonetti a Sky Tg24 – e mi auguro che in questa settimana ci siano regioni che possano passare in zona arancione e quindi possano riaprire le scuole dell’infanzia, i nidi, la primaria e la secondaria di primo grado e 50 e 50 le scuole secondarie di secondo grado”.

“Già dopo Pasqua – ha aggiunto – ritengo che in zona rossa, complice l’aumento delle vaccinazioni, dobbiamo rivalutare la possibilità di riaprire la scuola dell’infanzia e almeno la primaria”.

Attualmente le regioni diventate zona rossa, dove quindi sono state sospese tutte le attività didattiche in presenza sono: Piemonte, Lombardia, la provincia di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Campania e Puglia.

Valle D’Aosta, Liguria, la provincia di Bolzano, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono invece zona arancione. Qui le lezioni negli asili, scuole dell’infanzia, elementari e medie continuano a svolgersi integralmente in presenza. Le scuole superiori, invece, adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti partecipa alla lezione in modalità a distanza.

22 marzo, 2021