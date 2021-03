“Bonus idrico serve subito, fondamentale per Civita Castellana”

Politica - Il senatore pd Bruno Astorre presenta un'interrogazione parlamentare per accelerare

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Con il Partito Democratico, nei mesi scorsi, ho portato avanti la battaglia per ottenere l’inserimento del bonus idrico nella legge di Bilancio, una battaglia che abbiamo vinto ma che ora si scontra con i tempi di attuazione. Per questo motivo presenterò un’interrogazione parlamentare, per chiedere un’accelerazione nel varare il decreto attuativo.

La misura introdotta nella legge di Bilancio è fondamentale per tutto il comparto produttivo delle ceramiche sanitarie e delle rubinetterie, dove nel Lazio, in particolare a Civita Castellana, è presente un sito d’eccellenza.

L’incentivo predisposto è atteso da tempo dai cittadini e da tutto il settore, dobbiamo, quindi, dare loro una risposta rapida ed efficace.

Bruno Astorre

Senatore e segretario del Pd Lazio

26 marzo, 2021