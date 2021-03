Bordata sulla giunta Giuliani, l’assessore Bacchiocchi si dimette

Orte - Ora la maggioranza rischia di non avere più i numeri - Il sindaco: "Ne prendo atto, ma non capisco i motivi"

di Alessandro Castellani

Orte – Diego Bacchiocchi, assessore ai Lavori pubblici e Sport in quota Fratelli d’Italia, si dimette e la giunta Giuliani è a un passo dalla capitolazione.

Bacchiocchi ha reso note le sue dimissioni “irrevocabili” pubblicando su Facebook la lettera inviata al sindaco di Orte e agli altri consiglieri comunali. “Questa decisione, meditata e maturata, è stata presa in quanto ritengo non esistano più le condizioni per poter esercitare tranquillamente e in piena autonomia le funzioni a me demandate” ha scritto.

L’esponente di Fratelli d’Italia, che già alcune settimane fa aveva espresso il no del suo partito alla ricandidatura di Giuliani a sindaco di Orte, fa un passo potenzialmente letale per la sopravvivenza della maggioranza.

La giunta Giuliani, infatti, aveva già perso lo scorso settembre Mariastella Fuselli, ex vicesindaco e assessore ad Ambiente e Istruzione, passata in minoranza dopo un duro scontro col sindaco sulla questione della mancata riapertura delle scuole. Il suo posto era stato preso da Valeria D’Ubaldo.

Ancora prima di Fuselli, ad abbandonare lo schieramento di Giuliani era stato Marco Tofone, presidente del consiglio comunale ed esponente della Lega.

Venendo meno anche il sostegno di Bacchiocchi, ora il sindaco non ha più, almeno teoricamente, la maggioranza in consiglio comunale. La prossima seduta a palazzo Nuzzi potrebbe dunque sancire la sfiducia di Giuliani e la fine anticipata (anche se di poco) del mandato.

Appresa la notizia delle dimissioni del suo ormai ex assessore, il sindaco si è limitato a poche parole. “Prendo atto della decisione di Diego – ha dichiarato – anche se non ne comprendo i motivi. Prima di fare altri commenti, vorrei provare ad approfondire cos’è successo”.

Alessandro Castellani

4 marzo, 2021