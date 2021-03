“Brexit: quali adempimenti per le piccole e medie imprese”

Viterbo - Giovedì 18 marzo webinar gratuito della Camera di commercio di Viterbo per le imprese della Tuscia che esportano nel Regno Unito

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Camera di commercio di Viterbo organizza giovedì 18 marzo alle 10 il webinar “Brexit: quali adempimenti per le Pmi”.

L’accordo recentemente ratificato tra l’Unione europea e il Regno unito dà il via a un intenso lavoro di adeguamento per tutti coloro che sono interessati ai molteplici cambiamenti che la Brexit comporta: dal commercio in beni a quello in servizi, dagli investimenti ai temi legali e contrattuali, alla tutela internazionale dei titoli di proprietà industriale.

Questo evento informativo vuole offrire tutte le indicazioni pratiche alle imprese sulle ricadute della Brexit e i cambiamenti che vanno tenuti in considerazione da chi fa affari tra Italia e Regno unito.

Nel corso dell’incontro verranno fornite indicazioni su cosa cambia nelle relazioni tra i due paesi, sul sistema doganale e si fornirà il quadro della nuova situazione normativa che si viene a determinare nonché indicazioni operative su come mantenere la continuità di tutela per marchio Ue e disegno comunitario.

Dopo i saluti introduttivi del segretario generale Camera di commercio Viterbo Francesco Monzillo, il programma del webinar prevede le relazioni su: “Brexit: cosa cambia nelle relazioni tra i due paesi”, di Davide Bargna, project manager & Brexit hub coordinator Camera di commercio Italiana a Londra; “Brexit: istruzioni per l’uso” di Davide Miggiano Agenzia dogane e monopoli, direttore ufficio Dogane Viterbo e Civitavecchia; “La tutela dei titoli di proprietà industriale in Uk” di Elio Michele De Tullio, avvocato nel settore della proprietà Industriale e managing partner di De Tullio & partners. Al termine dibattito e domande.

La partecipazione al webinar è gratuita ma per ricevere il link di accesso è necessario contattare: Annamaria Olivieri, responsabile internazionalizzazione e marketing, tel. 0761.234403 – annamaria.olivieri@vt.camcom.it; Anna Cecchetti, responsabile regolazione del mercato, tel. 0761.234400 – anna.cecchetti@vt.camcom.it.

16 marzo, 2021