Buzzelli: “La vittoria nel derby dedicata ai tifosi”

Sport - Pallavolo - Serie B - Il capitano dell'Ecosantagata Civita Castellana commenta il successo di sabato nel derby con l'Orte

Civita Castellana – Tre vittorie consecutive. Proprio nel momento di massima sofferenza, con tante indisponibilità provocate dal Covid e da altri problemi fisici, l’Ecosantagata Civita Castellana è riuscita a reagire e a riportarsi nelle zone alte della classifica del girone G1 di serie B.

Il successo di sabato per 3-1 a Orte, nell’edizione di ritorno del derby della Tuscia, certifica il buon momento della formazione rossoblù, che si è compattata di fronte alle difficoltà e ha trovato nei ragazzi cresciuti nel settore giovanile le armi in più per uscire dalla crisi. E poi, a fare da chioccia, Pierlorenzo Buzzelli: il primo a mettersi a disposizione del gruppo, accettando di cambiare ruolo (da opposto a schiacciatore) per sopperire alle assenze.

“Per il bene della squadra, sono pronto a giocare anche libero, anche se non so quanto possa essere utile – scherza il capitano –. In questo momento siamo in formazione rimaneggiata e dobbiamo arrangiarci un po’ tutti. Stiamo aspettando con ansia il rientro di Pasquini: quando avverrà, penso che ritornerò nel mio ruolo naturale”.

Buzzelli passa all’analisi della gara di Orte, piena di emozioni e colpi di scena. “Siamo partiti bene nel primo set, ma nel secondo abbiamo sofferto una rotazione in ricezione – spiega -. Per fortuna siamo riusciti a riorganizzarci e, grazie anche a qualche bella difesa, abbiamo riportato la partita dalla nostra parte. A questo proposito devo ringraziare Bortolini e Pollicino, che mi hanno coperto molto bene in ricezione. Dedichiamo questa vittoria ai tifosi, che non riescono a seguirci dal vivo ma li vedo sempre numerosi sui canali social della società”.

Il capitano dell’Ecosantagata commenta anche la sfida a distanza che l’ha visto protagonista con Claudio Paris, il giocatore più rappresentativo dell’Orte. I due si sono scambiati i loro colpi migliori, trascinando le rispettive squadre nei momenti cruciali del match. “E’ sempre un piacere giocare contro Claudio. Siamo amici da tanti anni e ci siamo affrontati in altri palcoscenici, ma questo non sminuisce affatto l’importanza di questo derby, che era fondamentale sia per noi che per l’Orte. Fortunatamente siamo stati bravi a portarlo a casa in un quarto set un po’ rocambolesco e ora guardiamo alle prossime partite col morale alto”.

L’Ecosantagata Civita Castellana sarà impegnata sabato pomeriggio (alle 17) al Palasmargiassi contro l’Imballplast Arno 1967 di Castelfranco di Sotto, nella nona giornata del girone G1.

16 marzo, 2021