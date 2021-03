Cambio di panchina a Orte, arriva Marco Giovannetti

Sport - Volley - Serie B - Sostituisce Fabio Bovari, costretto a dare forfait per impegni lavorativi - La squadra attualmente è ultima in classifica

Orte – (a.c.) – Cambio al timone del Volley club Orte: Fabio Bovari lascia il posto a Marco Giovannetti. La società ha ufficializzato l’avvicendamento tra allenatori negli scorsi giorni, spiegando che Bovari è stato costretto a lasciare la squadra “per ulteriori impegni lavorativi che di fatto lo limitano nella presenza al Palatevere”.

Giovannetti rappresenta una scelta di rottura totale rispetto a Bovari. Se col tecnico narnese il Volley club aveva voluto dare fiducia a un giovane alle prime esperienze, Giovannetti è un autentico senatore della pallavolo regionale.

Protagonista per tanti anni nella sua Civita Castellana, nelle ultime stagioni Giovannetti si è messo in evidenza guidando la piccola realtà della Maglianese volley fino alla serie C, con un progetto di giovani cresciuti sotto la sua guida che oggi, in diversi casi, militano nei campionati nazionali.

“Giovannetti non ha necessità di presentazioni, vista la sua notevole esperienza nonché i risultati agonistici e di squadra raggiunti nel corso di decenni di attività – spiega il Volley Orte nella nota in cui annuncia l’arrivo del nuovo mister -. A lui facciamo i migliori auguri ringraziandolo per la disponibilità”.

Giovannetti esordirà sulla panchina dell’Orte il prossimo 13 marzo, nel derby contro la Jvc Civita Castellana. Il compito che lo attende sarà molto duro, visto che la squadra, dopo quattro partite disputate, è ancora a secco di vittorie e ultima nella classifica del mini-girone G1 con un solo punto all’attivo.

