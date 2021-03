Camion finisce contro due mezzi di manutenzione sulla Ss 675, due feriti

Orte - Superstrada chiusa in direzione Viterbo - Sul posto vigili del fuoco, polstrada e personale Anas

Orte – Scontro tra un camion e mezzi per la manutenzione stradale sulla superstrada.

Incidente questa mattina sulla Ss 675. Quando un camion che stava percorrendo il tratto in direzione Viterbo, vicino all’uscita del casello di Orte al chilometro 34,900, si √® scontrato con due mezzi.

Stando alle prime ricostruzioni l’autoarticolato – che non aveva nessun carico – si sarebbe scontrato frontalmente con i mezzi di manutenzione stradale, un furgone e un rimorchio con la segnaletica, che si stavano occupando del taglio di alcune piante.

Il conducente del camion e uno degli addetti alla manutenzione sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Non avrebbero riportato lesioni gravi.

Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e la rimozione dalla carreggiata, la polstrada per tutti i rilievi del caso e il personale Anas per il ripristino della viabilità.

La circolazione è interrotta in direzione Viterbo.

22 marzo, 2021