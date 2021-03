Campionati indoor Master, medaglia d’oro per i viterbesi Bartocci e Antonini

Sport - Atletica leggera - Il primo ha vinto il titolo nella marcia 3 chilometri, la seconda nell'alto

Condividi la notizia:











Ancona – Giancarlo Bartocci vive la sua seconda giovinezza con un risultato strepitoso, ottenuto nella prova dei 3 chilometri, in pista nella categoria Master 40, nel corso dei campionati italiani che si sono svolti ad Ancona dal venerdì 19 a domenica 21 marzo.

Già due settimane fa l’atleta viterbese, si era confrontato con i migliori atleti italiani assoluti a Grottaglie, dove si è svolta la seconda prova dei campionati di Società su strada, ottenendo il suo nuovo personal best nella gara dei 20 chilometri con l’ottimo crono di 1h.47’11”.

Ad Ancona ha saputo cambiare nettamente ritmo alla sua marcia chiudendo anche la gara dei 3 chilometri con il nuovo personal best di 14’46”55.

Giancarlo Bartocci nasce atleticamente a Viterbo e muove i primi passi nella marcia nella formazione viterbese del Cus Viterbo, seguito dal compianto Enrico Laureti per poi passare dopo la sua prematura scomparsa nell’Alto Lazio, dando un contributo importante alla squadra, stabilmente tra le prime compagini in ambito nazionale per moltissimi anni nella A1 e A2. Da due anni l’atleta, che si allena stabilmente su strada a Viterbo ed anche presso l’impianto del campo scuola, veste la casacca dell’Atletica Rieti Andrea Milardi.

Si migliora anche la ronciglionese Giovanna Antonini che ad Ancona vince il salto in alto con la misura di 1.38 laureandosi campionessa italiana nella categoria Master 35.

Per lei un buon passato nell’atletica giovanile nelle file dell’Atletica Club Ronciglione di Sandro Altissimi e attualmente veste la casacca della Nissolino Intesatletica di Latina. Anche lei si allena a Viterbo al campo scuola, continuando a coltivare la sua grande passione per lo sport e per l’atletica.

Condividi la notizia:











23 marzo, 2021