Orte scalo - Intervento dei vigili del fuoco

Condividi la notizia:











Orte scalo – Canneto in fiamme vicino al Tevere.

Impegnativo intervento per i vigili del fuoco di Viterbo che, dopo pranzo, intorno alle 14,30 sono intervenuti a Orte Scalo per un incendio in località Baucche.

Ad andare a fuoco un canneto nei pressi del fiume Tevere.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per circa tre ore.

E’ stato necessario chiamare anche la protezione civile.

Condividi la notizia:











24 marzo, 2021