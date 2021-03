Carlo Basile è il nuovo capo della Digos

Polizia - Ha 32 anni ed è di Roma - Arriva a Viterbo dalla questura di Reggio Emilia

Condividi la notizia:











Viterbo – Carlo Maria Basile, commissario capo della polizia di stato, è il nuovo dirigente alla Digos di Viterbo.

Ha 32 anni ed è nativo di Roma. Laureato in giurisprudenza all’università di Pisa, con abilitazione alla professione di avvocato, Basile, dopo aver frequentato la scuola superiore di polizia, è stato assegnato alla questura di Reggio Emilia, dove ha diretto l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico da gennaio 2018 a febbraio 2021, periodo in cui è stato anche docente alla scuola di polizia di Cesena in materia di “Controllo del territorio”.

Dal 15 marzo Basile ha assunto il prestigioso incarico di dirigente della Digos della questura di Viterbo.

Condividi la notizia:











22 marzo, 2021