Una carrozzina da gara per Francesco Spiniello, ottenuti 1400 euro

Sport - Scherma - E' il risultato raggiunto grazie al singolo "Edoardo" scritto dal cantautore viterbese Federico Meli e alla raccolta fondi lanciata a favore dell'atleta paralimpico

Viterbo – 1400 euro per una carrozzina da gara a Francesco Spiniello.

E’ il risultato raggiunto grazie al singolo “Edoardo” scritta dal cantautore viterbese e maestro di scherma Federico Meli.

La canzone è dedicata al campione paralimpico Edoardo Giordan e nasce per aiutare il giovane aspirante campione Francesco Spiniello nell’acquisto di una carrozzina da gara.

La raccolta fondi ha avuto il successo sperato. Ad annunciaro è lo stesso Federico Meli attraverso i suoi canali social.

“Ragazzi sono orgoglioso di ufficializzare che il target è stato raggiunto- scrive -. Abbiamo raccolto i 1.400 euro che serviranno all’acquisto della carrozzina da gara per la Asd Scherma Viterbo. Da oggi anche Francesco potrà allenarsi in maniera adeguata per raggiungere il livello superiore”.

Sulla carrozzina ci sarà qualcosa di speciale.

“Per ringraziare i donatori – spiega Meli – cucirò, sullo schienale della carrozzina, una pezza con il nome di tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo stupendo”.

16 marzo, 2021