Casi Covid, in tutto il Centro-Nord l’incidenza più bassa è a Viterbo

Salute - Secondo Il Sole 24 ore, dal 10 al 17 marzo nella Tuscia 108,8 casi ogni mille abitanti - Dati migliori solo in alcune province del Sud

di Alessandro Castellani

Coronavirus – Viterbo durante la zona rossa

Viterbo – La provincia di Viterbo ha la più bassa incidenza di casi Covid in tutto il centro-nord Italia. Lo dice Il Sole 24 ore, nella sua proiezione grafica dei dati dell’Istat e della protezione civile sul contagio da Coronavirus nella settimana tra il 10 e il 17 marzo.

Secondo le mappe pubblicate dal quotidiano economico, nei sette giorni presi in esame Viterbo ha fatto registrare 108,8 casi ogni 100mila abitanti: il valore è il più basso non solo al confronto con le altre province laziali, ma anche allargando il confronto con l’intera fascia centro-settentrionale del Paese.

Incidenza inferiore a quella del territorio viterbese, infatti, si registra solo in alcune province meridionali: tutte quelle della Sardegna (non a caso unica regione in fascia bianca), Campobasso in Molise, quelle della Sicilia a eccezione di Palermo e quelle della Calabria a eccezione di Crotone.

In un’ipotetica “classifica” delle migliori province d’Italia per incidenza di casi Covid, Viterbo nell’ultima settimana occupa il 19esimo posto su 107.

L’unica porzione di Lazio con dati che comportano l’automatica applicazione della zona rossa (cioè oltre 250 casi ogni 100mila abitanti) è Frosinone, a quota 396,7.

Per quanto riguarda le province di confine con Viterbo, Roma si attesta a 155,9 casi di contagio ogni 100mila abitanti. Rieti ne ha 208,8, Terni 138,7, Siena 142 e Grosseto 214,2.

19 marzo, 2021