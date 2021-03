“Cassa integrazione per tutti, stralcio delle cartelle esattoriali e no al deposito nucleare nella Tuscia”

Viterbo - Il sottosegretario della Lega Claudio Durigon all'incontro organizzato dal senatore Umberto Fusco alle Terme dei Papi

di Daniele Camilli

Viterbo – Cassa integrazione per tutte le aziende e per tutto l’anno. E stralcio delle cartelle esattoriali fino al 2015 e fino a 5 mila euro. Saranno questi i prossimi provvedimenti del governo. Stiamo preparando un decreto”. A Viterbo, Terme dei Papi in strada bagni, la prima uscita pubblica del sottosegretario per l’economia e le finanze del governo Draghi e della Lega, Claudio Durigon. Al suo fianco, al tavolo, il senatore e collega di partito Umberto Fusco. Di fronte, in sala e a distanza, la Lega viterbese, consiglieri e assessori inclusi.

Infine, “no – ha sottolineato Durigon – al depositino di scorie nucleari nella Tuscia”.

L’occasione dell’incontro è il cambio di governo. Da Giuseppe Conte, con la Lega fuori dalla maggioranza, a Mario Draghi, con il partito di Matteo Salvini di nuovo al governo.

Viterbo – Il sottosegretario Claudio Durigon

Le principali novità. Cassa integrazione e stralcio delle cartelle esattoriali. Devono ancora essere approvate, ma pare siano all’orizzonte.

“Potremmo togliere di mezzo – ha sottolineato Durigon – 65 milioni di cartelle su 137 milioni che ci sono in totale in tutta Italia. In questo modo dare modo alle persone di riprendere fiato e ripartire e all’Agenzia delle entrate di concentrasi su tuto quello che può recuperare concretamente”. Come dire, se una persona sono 6 anni che non paga una cartella, potrebbe voler dire che difficilmente riuscirà a pagarla in futuro.

Viterbo – Il senatore Umberto Fusco

“Siamo di fronte a un momento dell’emergenza Covid molto grave – ha commentato Durigon – e il governo Conte non rispondeva più alle esigenze del momento. L’errore più grave di Conte è stato non coinvolgere l’opposizione” che, forse, in qualche modo, se fosse stata coinvolta, magari l’avrebbe tenuto a galla.

Poi, il ritorno della Lega in maggioranza. “Abbiamo fatto bene ad entrare nel governo – ha specificato Durigon -. La prima responsabilità del primo partito in Italia è metterci la faccia. E di fronte all’appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ci potevamo tirare indietro. Il governo di Draghi non è un governo politico e tante cose dobbiamo digerirle. Ma siamo convinti che la responsabilità vale tanto quanto la coerenza, se non addirittura di più”.

Un governo che, per il sottosegretario della Lega, ha già fatto un paio di cose positive. “La prima, cambiare i commissari che hanno gestito in modo errato la pandemia. La seconda, fermare l’invio dei vaccini in Australia. In quel paese i casi sono pochissimi, non aveva bisogno. Dobbiamo invece pensare ai paesi che ne hanno necessità più di tutti”. Adesso, però, “serve un piano vaccini, per il quale sono previsti circa 2 miliardi di euro, e serve che l’Italia diventi il polo farmaceutico europeo, il primo produttore europeo di vaccini”.

A portare la discussione sul piano locale ci pensa Fusco. “Lo sviluppo del territorio della Tuscia e della città di Viterbo sono fondamentali e su questo avremo tutto l’aiuto da parte del governo”, ha detto il senatore che poi ha ricordato la delega di governo al termalismo andata anch’essa a Durigon.

Viterbo – L’incontro della Lega con il sottosegretario Claudio Durigon

Per quanto riguarda poi palazzo dei Priori, il comune di Viterbo, e un possibile cambio in maggioranza, mettendo un uomo o una donna della Lega al Turismo al posto di Marco De Carolis di Fratelli d’Italia, la risposta di Fusco è chiara da una parte e in contro luce dall’altra.

Chiara. “In questo momento c’è da stare tranquilli – ha detto Fusco -. Avere un ministro o un sottosegretario non ci fa di certo cambiare la strategia in comune”. Quindi l’appoggio ad Arena non è in discussione. Certo, ha proseguito il senatore, “9 consiglieri comunali non sono poco, e valgono più di una delega”. Poi, tanto per specificare, l’aggiunta: “i consiglieri comunali sono il sangue dell’amministrazione”. Per concludere, proprio sulla delega al turismo. Mettendo un po’ sott’esame De Carolis. “Staremo a vedere – ha spiegato Fusco -, e se c’è una criticità interverremo. Grazie al governo oggi possiamo dare un grosso contributo al territorio”.

Cosa può fare il governo per la Tuscia? Innanzitutto l’incipit. “Non è un caso che la prima uscita la faccio a Viterbo – ha risposto Claudio Durigon – il Lazio ha un ruolo fondamentale per il Paese”. Una regione che andrà al voto tra uhm paio d’anni, con il presidente Nicola Zingaretti però, attualmente, in seria difficoltà all’interno del Pd. E tra i possibili candidati al governo del Lazio, s’è fatto pure il nome di Durigon, che invece nicchia. “Sto vivendo un’esperienza personale fantastica – ha sottolineato – che, ancora ora, se mi sveglio di notte non ci credo. In futuro succederà quello che dovrà succedere. Da qui a due anni possono essere tanti gli eventi”. E considerato il Coronavirus, beato chi c’ha ‘n occhio. La priorità, infatti, “sono le prossime elezioni amministrative. E nel Lazio ci sono in ballo città come Roma e Latina”. E probabilmente il risultato della prima sarà dirimente per tutto il resto.



Infine, sulla Tuscia e il che fare. “Nella Tuscia – ha detto Durigon – possiamo fare tutto. Tranne portare le scorie nucleari”. Quindi, no al deposito di rifiuti radioattivi in una delle 22 aree idonee individuate in provincia di Viterbo.

In appendice, il partito. La Lega e il viterbese. “Sono convinto – ha concluso il sottosegretario – che a Viterbo avremo più forza. Nei prossimi giorni vedremo come strutturarci in tutta la regioni, quindi anche nella Tuscia. La Lega c’è, è potente e ha i sindaci giuste per fare bene le cose”.

Daniele Camilli

6 marzo, 2021