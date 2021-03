Cassia sud, la strada riapre ma gli operai del cantiere si oppongono…

Viterbo - Quando il sindaco Arena e l'assessora Allegrini sono arrivati hanno trovato un lavoratore e una macchina che bloccavano l'ingresso alla zona - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Cassia sud, Viterbo, la strada riapre ma gli operai che hanno lavorato al cantiere si oppongono. Questa mattina alle 9 la sorpresa. Il sindaco Giovanni Arena e l’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini sono arrivati dalle parti di Ponte dell’Elce e davanti ai “cancelli” del cantiere hanno trovato una macchina di traverso a chiudere il passaggio e un operaio che li stava aspettando.

Viterbo – L’operaio e il sindaco Giovanni Arena

“Dobbiamo aprire la strada, la macchina va tolta”, ha detto il sindaco all’operaio. “No – ha risposto il lavoratore -. Ho avuto disposizione dalla ditta di non farlo, perché i lavori non sono terminati. Se oggi pomeriggio – ha poi rilanciato l’operaio – qualcuno, passando, si fa male, di chi è la responsabilità?”.

“Questa cosa non è possibile”, ha aggiunto il sindaco tornando indietro mentre telefonava prima alla Polizia locale e agli uffici del comune. I problemi che avrebbero portato blocco, durato circa un’ora, sarebbero stati dovuti a un ritardo nel pagamento dei lavori alla ditta che li ha effettuati e a un’errata interpretazione dell’ordinanza che ha riaperto oggi il tratto di strada lungo la Cassia sud chiuso per mettere in sicurezza la rupe laterale e realizzare il marciapiede di collegamento tra Ponte dell’Elce, uno degli ultimi quartieri realizzati in città, e Viterbo.

Viterbo – La riapertura della Cassia sud

Arena, prima che arrivassero i Vigili, ha chiamato gli uffici per accertarsi personalmente del pagamento che era stato già fatto. Mentre per il secondo problema si è dovuto aspettare l’arrivo del comandante dei vigili Mauro Vinciotti.

Viterbo – L’operaio e il comandante Mauro Vinciotti

“Il pagamento è stato fatto – ha sottolineato il sindaco – e l’ordinanza è regolare. Il blocco va tolto immediatamente. E la responsabilità non è certo dell’operaio, lui non c’entra niente. Questa è un’opera che le persone che abitano da queste parti aspettano, il collegamento del quartiere con Viterbo è fondamentale”.

Viterbo – Il comandante Mauro Vinciotti e il sindaco Giovanni Arena

Il comandante dei vigili è arrivato con una pattuglia. Subito dopo anche il consigliere comunale Matteo Achilli. Vinciotti ha parlato prima con il sindaco chiedendo anche lui spiegazioni su quanto stava accadendo, poi ha chiesto i documenti all’operaio e alla fine ha scavalcato blocchi e guardrail per parlare faccia a faccia con il lavoratore e spiegargli che doveva togliere il blocco perché tutto era in regola e se, nel pomeriggio, riaperta la strada, qualcuno si dovesse fare male la responsabilità è del comune e non della ditta che ha fatto i lavori. A quel punto l’operaio ha tolto la macchina e la strada è stata riaperta.

Viterbo – La macchina che bloccava l’apertura della strada

Bravo l’operaio che ha capito la situazione, ha mantenuto la posizione senza provocare in nessun modo e alla fine, dopo aver ascoltato sindaco, assessore e comandante, se ne è andato e ha ripreso a lavorare. Bravi il comandante Vinciotti, il sindaco Arena e l’assessora Allegrini che hanno evitato tensioni riportando tutto immediatamente alla calma, senza alcuna frizione con l’operaio, anzi, capendo perfettamente che quello che avevano di fronte era lavoratore che fa avanti e indietro con Frosinone.

Viterbo – L’assessora Laura Allegrini

“Il quartiere aspettava questi lavori – ha ribadito il sindaco Arena -. Oggi il tratto di strada riapre solo per i residenti, cioè gli abitanti di Ponte dell’Elce e delle zone attorno che volessero raggiungere Viterbo e tornare a casa. La ditta che ha avuto in appalto i lavori deve realizzare solo la segnaletica orizzontale. All’inizio della prossima settimana il tratto di strada riaprirà a tutti”.

Viterbo – L’operaio che ha parlato con il comandante dei Vigili e il sindaco

Per quanto riguarda invece il marciapiede, manca ancora un pezzo, a rispondere è l’assessora Laura Allegrini. “Questo che abbiamo realizzato – ha detto Allegrini – è soltanto un primo stralcio. Con i prossimi, sperando che i soldi vengano messi in bilancio, concluderemo il marciapiede di collegamento con Viterbo. Servirà ancora un po’ di tempo e per realizzarlo si potrebbero approvare più stralci di circa 200 mila euro ciascuno”.

6 marzo, 2021