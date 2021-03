“C’è discriminazione nei bandi per incarichi gestionali”

Viterbo - Perazzoni (Nursing Up) chiede delucidazioni ai vertici Asl

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Avvisi di selezione interna per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di organizzazione “cosiddetti gestionali” per il personale del ruolo sanitario e dei profili di assistente sociale.

Questa organizzazione sindacale, In merito all’oggetto rileva che il bando contiene elementi di grave e arbitraria discriminazione di alcune professioni presenti in azienda cui viene impedita la possibilità di partecipare al bando alla selezione.

Parallelamente, rileva che tale scelta comporta un grave attacco ai principi della meritocrazia e che potrebbe favorire persone, da tempo accreditate a voce di popolo come vincitrici del bando.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che l’accesso alle selezioni, per gli incarichi indicati in elenco, sia consentito a tutte le professioni sanitarie attualmente escluse presenti nella Asl di Viterbo e nei servizi contemplati e non al solo personale infermieristico.

Incarico n. 120: servizi esternalizzati e attività di supporto al Dec

Incarico n. 131: Responsabile GoPS Belcolle

Incarico n. 132: Responsabile GoPS Civita Castellana

Incarico n. 133: Responsabile GoPS Tarquinia

Incarico n. 134: Responsabile GoPS Montefiascone e Acquapendente

Incarico n. 136 : Formazione e gestione rete dei corsi di laurea delle professioni sanitarie

Incarico n° 137: Supporto metodologico e coaching nell’applicazione dei percorsi aziendali.

In attesa di immediato intervento si invano distinti saluti.

F.M. Perazzoni

Segretario Area Nord Lazio Nursing Up

30 marzo, 2021