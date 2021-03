In centro l’ultimo aperitivo prima del lockdown

Viterbo - La domenica "gialla" alla vigilia delle restrizioni: tavolini dei locali pieni nella mattinata e nel pomeriggio, i ragazzi si danno appuntamento al Corso

di Maurizia Marcoaldi

Condividi la notizia:











Viterbo – Le vie del centro nella mattinata del 14 marzo, alla vigilia delle nuove restrizioni da zona rossa

Viterbo – È l’orario dell’aperitivo quello scelto dai viterbesi per l’ultima uscita prima del lockdown. Sia la mattina che il pomeriggio.

I tavolini dei locali in centro sono pieni a ridosso dell’ora di pranzo. Complice il tempo buono, si pasteggia a piazza del Gesù, piazza della Morte, piazza del Comune e anche lungo via Marconi.

Pochi i turisti per le vie, giusto un gruppo che ammira la bellezza del Duomo a piazza San Lorenzo. Il corso non viene preso d’assalto nell’ultima mattinata da zona gialla. Le persone ci sono, passeggiano ma non si trattengono più di tanto in chiacchiere.

Viterbo – Supermercati domenica mattina, 14 marzo

Situazione tranquilla nelle piazze. Anche in quelle più blindate come piazza della Repubblica, dove da qualche giorno sono spuntate le transenne anti-assembramento. Le strutture si sporgono anche lungo via Marconi e spuntano nuovamente a ridosso di piazza dell’Unità d’Italia. Ma della loro utilità se ne riparlerà a fine marzo.

Viterbo – Ultima domenica “gialla” in centro prima delle restrizioni del 15 marzo

Anche le file davanti ai supermercati sembrano essere un ricordo, ma forse soltanto perché è stato ieri (sabato ndr) il giorno scelto per il rifornimento prima del lockdown. Nei centri commerciali si entra sempre piuttosto cadenzati, ma nessun carrello attende più di qualche minuto davanti alla porta scorrevole dell’entrata.

Viterbo – Le vie del centro nel pomeriggio di domenica 14 marzo, alla vigilia delle nuove restrizioni da zona rossa

Si resta in attesa invece di fronte le pasticcerie. Qui la fila diventa un po’ più corposa, ma niente di allarmante. D’altronde, si sa, la pastarella in tavola è un must della domenica a pranzo.

Viterbo – Persone in fila da Casantini domenica 14 marzo

Qualche cambiamento però nel pomeriggio. La tentazione rimane l’aperitivo e la passeggiata in centro. Per le 18 i ragazzi si danno appuntamento davanti al bar e per lo struscio. Le vie del centro non sono deserte e c’è chi si concede le ultime spese.

Le mascherine ci sono, qualche assembramento pure.

Viterbo – Le vie del centro nel pomeriggio di domenica 14 marzo, alla vigilia delle nuove restrizioni da zona rossa

Condividi la notizia:











15 marzo, 2021