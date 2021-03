“Centro polivalente a Bagnaia, facciata fatiscente e pericolosa”

Viterbo - Scardozzi (FdI) anticipa la richiesta di fondi per interventi urgenti - Rimossa grondaia pericolante dai vigili del fuoco

Viterbo – (g.f.) – “Centro polivalente, facciata fatiscente e pericolosa”. A Bagnaia, Antonio Scardozzi (FdI) si sofferma sul palazzo di proprietà comunale in piazza XX Settembre.

Occorrono interventi. Proprio l’altro giorno, è stato necessario un intervento da parte dei vigili del fuoco per rimuovere una grondaia, pericolante. Si era distaccata dalla parte sinistra della struttura.

Segnalare lo stato dell’immobile va bene, ma serve di più. “Speriamo – spiega Scardozzi – di riuscire a far stanziare nel bilancio che andremo ad approvare a breve, 15mila euro”.

Somma non a caso. “Ho fatto effettuare un computo metrico – osserva Scardozzi – dagli uffici non più tardi di un mese fa. Perché la facciata, come si può notare, è veramente fatiscente e pure pericolosa”.

La grondaia che è stato necessario rimuovere dovrebbe convincere la maggioranza a prevedere fondi.

25 marzo, 2021