“Il Certificato verde è un importante strumento per far ripartire il turismo in sicurezza”

Viterbo - Interviene Marco De Carolis, coordinatore Turismo per la regione Lazio di FdI

Viterbo – “Il via libera alla procedura d’urgenza per l’approvazione del Certificato verde digitale, rappresenta un decisivo passo in avanti del Parlamento Ue nella prospettiva di rendere questo strumento operativo prima dell’estate.

Il Certificato mira a garantire il ripristino di una libera circolazione sicura all’interno della Ue e fare in modo che il comparto turistico venga messo al piu’ presto nelle condizioni di poter operare”.

A darne notizia è l’europarlamentare di FdI-Ecr, Nicola Procaccini, coordinatore del gruppo dei Conservatori nella commissione Libertà e Affari interni.

“La decisione, che va nella direzione auspicata dal partito dei Conservatori europei, e in particolare della presidente Giorgia Meloni – prosegue – porta a velocizzare al massimo le procedure, esigenza incompatibile con le posizioni dei gruppi di sinistra favorevoli alla canonica procedura legislativa.

Ci impegneremo ad emendare il testo di approvazione della certificazione affinche’ sia garantito al massimo il rispetto della privacy, ma anche l’applicazione di regole omogenee tra gli Stati membri riguardo la libera circolazione.

In tal modo intendiamo sostenere il settore turistico, gia’ fortemente penalizzato dalla crisi in corso, rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione e garantendo al contempo che chi non e’ stato ancora vaccinato, o chi non vorra’ o potra’ vaccinarsi, non sia limitato nei propri spostamenti, potendo usufruire di altri strumenti come l’esito di un tampone“.

Si tratta di un importante risultato raggiunto dal gruppo dei Conservatori europei presieduto da Giorgia Meloni.

Il certificato verde, come dichiarato dall’europarlamentare di FdI Nicola Procaccini, che ringrazio per il grande lavoro svolto in Commissione, consentirà di riattivare il comparto turistico in sicurezza per tutti gli attori coinvolti, dalle imprese ai viaggiatori.

Marco De Carolis

Coordinatore Turismo regione Lazio FdI

26 marzo, 2021