“Chiedo che i ristoranti possano riaprire a cena, anche in zona arancione”

Economia - Virginia Raggi, sindaca di Roma: “C'è bisogno di una ripartenza stabile che permetta alla categoria di tornare dignitosamente al proprio lavoro”

Roma – “Chiedo che i ristoranti possano aprire a cena anche in zona arancione”. Questa la richiesta della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che avrebbe inviato una lettera a Massimo Garavaglia, ministro del Turismo.

La sindaca ha chiesto che venga consentito ai ristoranti di rimanere aperti fino alle ore 22, garantendo rigidi protocolli di sicurezza. Con questa misura si aiuterebbe una delle categorie più colpite economicamente dalle misure restrittive della pandemia e ridurrebbe la movida irregoalre negli appartamenti privati.

“C’è bisogno – ha spiegato la sindaca – di una ripartenza graduale, in sicurezza, ma allo stesso tempo stabile che permetta alla categoria di tornare dignitosamente al proprio lavoro”.

Virginia Raggi

“Noi proponiamo di farlo con un protocollo di intesa con le associazioni di categoria – aveva dichiarato qualche settimana fa – perché riteniamo che ci siano buoni ristoratori e buoni esercizi di somministrazione che ci possono aiutare a fruire una cena, una pizza, un aperitivo, in un modo sano e rispettoso delle distanze. I ristoratori corretti lo fanno già. Per questo motivo, come possono stare delle persone a pranzo distanziate, possono farlo anche a cena se vengono rispettate tutte le regole. Se i ristoratori non le facessero rispettare, tuttavia, dovranno essere sanzionati duramente. Bisogna premiare chi si comporta bene e chi si comporta male”.

In zona arancione è consentito il servizio da asporto e a domicilio. Il servizio al tavolo è consentito solo in zona gialla e, in ogni caso, solo a pranzo.

26 marzo, 2021