Oriolo Romano

Il colonnello Sergio De Caprio, meglio noto come “capitano Ultimo”

Oriolo Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Queste le parole con cui va in pensione il nostro amato capitano Ultimo, colonnello Sergio De Caprio: “Un amore grande, carabinieri semplici, carabinieri della gente. Nessuna sfilata, nessuna propaganda. Grazie di tutto l’amore che mi avete dato, da sempre. Ultimo”.

Un grande carabiniere tra il popolo, ha vissuto la sua missione per ciò su cui ha giurato fedeltà, onorando la nostra bandiera e dando onore e lustro all’Arma dei carabinieri, per la dedizione e professionalità.

I nostri carabinieri sono il nostro vanto nel mondo, preparati professionalmente e competenti e soprattutto di grande umanità.

Ultimo ci ha messo anche il suo cuore, aiutando chi soffre e gli emarginati, creando una casa famiglia per loro.

Era il suo sogno e così è stato, perché i sogni per aiutare gli altri e niente per se, si esaudiscono sempre, perché dietro un destino del genere c’è sempre la mano di Dio.

Ha vissuto la sua missione lottando contro la mafia, seguendo la strada del suo comandante Carlo Alberto Dalla Chiesa e proseguendo sulla strada del giudice Falcone e del giudice Borsellino, tanto da arrestare il loro assassino, Totò Riina.

Ha vissuto sempre a volto coperto, nascosto, scortato perché la mafia gliela vuole far pagare, ma Ultimo non ha mai abbandonato ciò che ama e in cui ha sempre creduto… la sua amata Arma, forse altri hanno abbandonato lui. Ma il popolo lo stima, ha rispetto per quest’uomo che nonostante i suoi forti nemici non ha mai indietreggiato.

Ci sentivamo più al ‘sicuro’ con lui che combatteva i cattivi. Ci mancherà.

Per quanto mi riguarda lo avrei promosso generale e al comando della Benemerita. Lunga vita al capitano Ultimo.

Laura Orsini

1 marzo, 2021