Cinema e teatri aperti dal 27 marzo solo in Sardegna

Coronavirus - Il ministro della Cultura Dario Franceschini: “Il settore della cultura è uno dei più colpiti dalla crisi"

Roma – I teatri e i cinema riapriranno il 27 marzo. Ma solo in Sardegna, l’unica regione italiana a essere zona bianca.

Un teatro

Il nuovo decreto Covid varato dal premier Mario Draghi, in vigore dallo scorso 6 marzo almeno fino al prossimo 6 aprile, ha cancellato di fatto le zone gialle in Italia e fatto svanire le flebili speranze degli addetti ai lavori. Nessuna riapertura, dunque, almeno per il momento, se non in Sardegna.

“È chiaro la priorità del lavoro, che assorbe gran parte delle risorse, anche umane, è fronteggiare l’emergenza. Il settore della cultura è uno dei più colpiti dalla crisi, sia per la lunghezza delle chiusure sia per l’impatto su attività che richiedono molte persone insieme, che poi è la modalità che contiene i maggior rischi”, ha spiegato il ministro della Cultura Dario Franceschini.

17 marzo, 2021