Cinquecento euro per chi è costretto a curarsi fuori regione

Viterbo - Comune - Approvato in prima commissione (Affari generali) il provvedimento proposto da Merli (Lega): "Per aiutare persone più sfortunate di noi"

di Giuseppe Ferlicca

Valter Rinaldo Merli

Viterbo – Cinquecento euro di contributo a chi è costretto a rivolgersi fuori regione per cure mediche.

Un aiuto da parte dell’amministrazione comunale che sarà erogato una volta diverrà operativa la proposta del consigliere comunale Valter Rinaldo Merli (Lega). Ieri in prima commissione, approvato il regolamento contenuto nella delibera di consiglio.

Una somma simbolica, i 500 euro d’importo massimo erogabile, che Merli spera nel tempo possa essere implementata. “Ma è un segnale forte – spiega Merli – di vicinanza alle persone che soffrono e alle loro famiglie”.

Malati costretti ad andare fuori dai confini del Lazio, perché qui non trovano le terapie di cui hanno bisogno e che magari devono affrontare viaggi per lunghi periodi.

Per averne diritto, il reddito Isee non deve superare i 15mila euro, rispetto agli iniziali diecimila.

Occorre una certificazione medica in cui si attesti la necessità delle pratiche specialistiche che non siano presenti in regione, oltre all’indicazione della struttura e la durata presunta del trattamento medico. Attraverso un’autocertificazione.

Il provvedimento viene incontro a chi deve uscire dal nostro territorio per ricevere le prestazioni sanitarie necessarie in strutture pubbliche o accreditate. Non se la cura è erogabile nel Lazio e anche se si è in lista d’attesa e per accelerare si vorrebbe optare per una soluzione più lontano da casa.

“La delibera – osserva Merli – va ad aiutare persone più sfortunate di noi, che vivono un disagio lontani da casa e dai loro affetti, per mesi. A volte per anni”.

Adesso la proposta passa in consiglio comunale per il via libera definitivo.

30 marzo, 2021