Civita di Bagnoregio patrimonio Unesco, ok al dossier per la candidatura

Bagnoregio - Il comitato centrale del patrimonio mondiale ha espresso parere positivo alla verifica di completezza

Condividi la notizia:











Civita di Bagnoregio – Civita di Bagnoregio patrimonio Unesco dell’umanità , ok del comitato centrale al dossier presentato per la candidatura. Si tratta di una buona notizia, come fanno sapere da Casa Civita.

“Da Parigi buone notizie. Il Comitato Centrale del Patrimonio Mondiale ha espresso parere positivo alla verifica di completezza del dossier di candidatura presentato per Il Paesaggio Culturale di Civita di Bagnoregio”.

Il gruppo di lavoro sull’Unesco ha predisposto una relazione sulle azioni messe in campo nelle prime tre settimane.

Condividi la notizia:











7 marzo, 2021