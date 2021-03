Al via “Alle sei di sera a Falerii, passeggiando in una città preromana”

Civita Castellana - Parte la seconda videoconferenza organizzata per la serie di appuntamenti dedicati all’antichità falisco-etrusca, attraverso un percorso virtuale

Civita Castelana – Riceviamo e pubblichiamo – Avviata la serie di video conferenze onlinedal titolo “Alle sei di sera a Falerii –passeggiando in una città preromana”sui temi archeologici relativi a Civita Castellana, nello specifico sull’antica FaleriiVeteres, si avvicinal’appuntamento previsto per venerdi 26 marzo alle 18.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’area di insegnamento di Etruscologiae antichità italiche del Dipartimento di scienze dell’antichità della Sapienza Università di Roma,prevede incontriper un venerdi al mese da marzo a dicembre2021 (23 aprile, 21 maggio, 6 giugno saranno le successivetappe che poi arriveranno a conclusione a fine anno riprendendodopo l’estate).

“Prosegue – dichiara il sindaco Giampieri – l’appuntamento con i falisci e tout-court con la cultura. Abbiamo preso e intendiamo mantenerel’impegno per incentivare attività finalizzate allo sviluppo del turismo e alla crescita della visibilità del nostro territorio, a partire dalla valorizzazione delle peculiarità storico-artistiche dello stesso”.

Il secondo appuntamentodel percorso”Passeggiando in una città preromana”, previsto appunto per il mese di marzo, si intitola“All’alba della città. I sepolcri di Falerii tra l’VIII e il VI secolo a.C.”e sarà acura del professor Giovanni Ligabueetruscologo chesi è a lungo dedicato allo studio delle necropoli più antiche di Falerii, spaziando dal sepolcreto della Penna a quello di Montarano, siti ai quali ha dedicato importanti articoli scientifici oltre ad un volume monografico in corso di pubblicazione.

Il professore,incaricato alle illustrazioni per l’iniziativa, attraverso l’analisi dei corredi funerari dell’epoca seguiràla traccia delle profonde trasformazioni che la interessarono,portando le aristocrazie ad emergere fino a farle divenire protagoniste della svolta urbana.

Si esplorerà cosa c’era a Faleriiprima della formazione della città, argomento sucui il dibattito non hamai cessato di aprirsi e tema di studio infinito perle ricerche promosse dalla Sapienza.Le necropoli scavate a fine ‘800 sono tuttora valide fonti per un’analisi approfondita sui periodi successivi. In particolare il sepolcreto di Montarano ha restituito uno spaccato della comunità di Falerii tra l’VIII e il VII secolo a.C.Per le coordinate di accedessoalla videoconferenza sulla piattaformaMeet e per partecipare è richiesta preventiva prenotazione all’indirizzo faleriimail@gmail.com.

22 marzo, 2021