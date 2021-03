Classifica migliori ospedali in Italia, Belcolle al 100esimo posto

Roma - L'elenco è stato stilato da Newsweek - La graduatoria italiana è una sottocategoria di una più ampia classifica mondiale dove il Gemelli è al 45esimo posto ed è la prima struttura in classifica per il paese

Viterbo – Belcolle nella classifica dei migliori ospedali in Italia per il 2021. Ma al 100esimo posto.

Il risultato emerge da una classifica stilata dal settimanale americano Newsweek, in collaborazione con Statista Inc. La graduatoria generale è quella sui migliori ospedale al mondo nel 2021 e come sottocategoria c’è una classifica tutta italiana.

Scorrendo si trova la struttura viterbese al 100esimo posto, con 68.19 punti.

Dietro Belcolle ci sono soltanto gli ospedali di Lecce (68.02), Monselice (67.94), Prato (67.75), Pesaro (67.73), Vercelli (67.73), Catania (67.66), Orbassano (67.59) e Sanremo (67.53).

Nella classifica globale 7 ospedali italiani. Il policlinico Gemelli di Roma (primo in Italia e 45esimo nel ranking mondiale), il Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna (52esimo posto), il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (72esimo posto), l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (79esimo), l’Ospedale San Raffaele di Milano (88esimo), l’Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (93esimo) e l’Azienda Ospedaliera di Padova (98esimo posto).

Tra i primi posti assoluti: la Mayo Clinic di Rochester, la Cleveland Clinic di Cleveland e il Massachusetts General Hospital di Boston.

La classifica di ha preso in esame 2.000 ospedali di 25 nazioni. “Questo – si legge sul giornale – è il terzo anno in cui Newsweek collabora con Statista Inc, importante società di ricerca di dati a livello mondiale”.

E ancora: “Come hanno chiarito gli eventi del 2020, le nostre vite e quelle dei nostri cari potrebbero dipendere dal tipo di assistenza sanitaria a cui abbiamo accesso. I 2mila ospedali citati in questo elenco, che copre 25 paesi, inclusi Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, si distinguono per la loro eccellenza, inclusi medici illustri, cure infermieristiche di prim’ordine e tecnologia all’avanguardia”.

“Ovviamente – conclude Newsweek – speriamo di non aver bisogno di cercare cure o visitare un amico o un familiare in nessun ospedale quest’anno. Ma se lo fai, questa classifica dei migliori ospedali del mondo 2021 può aiutarti a sentirti sicuro nel fare una scelta critica sulle cure mediche”.

14 marzo, 2021