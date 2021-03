“Col nuovo dpcm si chiudono le scuole ma si autorizza la movida”

Politica - Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani: “Così non va”

Condividi la notizia:











Bari – “Col nuovo dpcm si chiudono le scuole ma si apre alla movida”. A dirlo è Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani.

“Con una mano si chiudono le scuole e con l’altra si elimina il divieto di asporto per tutti dopo le 18, favorendo così di fatto gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali frequentati per lo più dai ragazzi – ha spiegato Decaro -. Se si consente l’asporto di bevande e drink si favoriscono gli assembramenti. Lo abbiamo detto e ripetuto al precedente governo così come all’attuale. Anche oggi. Le uniche misure di restrizione sembrano riguardare le lezioni in presenza. Così non va”.

Antonio Decaro

“Gli stessi ragazzi – ha aggiunto il sindaco di Bari – che il Governo dice di voler preservare dai luoghi del contagio, consentendo la sospensione delle lezioni in presenza, vengono autorizzati ad affollare i luoghi della movida. Sinceramente così a non capire il senso delle norme non sono soltanto genitori, ragazzi e cittadini in genere, ma anche noi sindaci che rischiamo di diventare solo il bersaglio delle richieste di fare controlli senza averne neanche la competenza”.

“Ci aspettiamo quantomeno una spiegazione – ha concluso il presidente dell’Anci – visto che nessun componente dell’esecutivo presente nella cabina di regia ha sollevato l’argomento né ha parlato di questa norma di liberalizzazione dell’asporto che si stava pensando di introdurre”.

Condividi la notizia:











3 marzo, 2021