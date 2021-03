Coltellate a un giovane, trentenne arrestato

Terni - Polizia - Lite sfociata nel sangue in centro - Tre denunce per un'altra rissa

Terni – Coltellata a un giovane, trentenne arrestato.

Nella serata di ieri la squadra mobile ha rintracciato l’autore delle coltellate inferte a un giovane 24enne ternano in via Fratti. Nel tardo pomeriggio c’era stata una lite tra un gruppo di ragazzi sfociata nel sangue.

Secondo quanto riporta una nota diramata dalla questura di Terni, l’arrestato è “un ternano pluripregiudicato, anche per reati contro la persona, il quale è stato rintracciato dagli operatori di polizia nei pressi della sua abitazione”.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi e sono coordinate dal pm di turno, Giulia Bisello. Il giovane ferito è stato ricoverato e suturato alla mano e alla gamba.



La polizia, inoltre, ha denunciato per rissa tre giovani coinvolti in un’altra lite, scoppiata sabato 6 marzo in via Sant’Alo, verso le 19,30.

“I tre ternani rispettivamente di 20, 23 e 24 anni, già noti agli uffici, non hanno saputo dare alcuna giustificazione in merito ai motivi alla base del loro comportamento – si legge, ancora, sulla nota della polizia -. Tutti saranno sanzionati anche per la violazione delle misure anti-Covid”.

7 marzo, 2021