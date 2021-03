Il comune di Gallese nel progetto Redream per l’autonomia energetica

Ambiente - Se ne parlerà domani in un convegno organizzato dal biodistretto della Via Amerina e delle forre

Gallese – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 26 marzo 2021, alle 9,30, si terrà online il convegno sulle comunità energetiche organizzato dal biodistretto della Via Amerina e delle forre e da Kyoto club, in collaborazione con il progetto europeo Redream e il comune di Gallese. L’incontro sarà l’occasione per presentare il progetto finanziato dalla Commissione europea “Redream”, di cui il comune di Gallese, nel biodistretto della Via Amerina, è partecipe come sito dimostrativo insieme ad altre comunità europee (Spagna, Croazia) e nel Regno Unito.

L’obiettivo finale è quello di creare una comunità energetica nel comune di Gallese e, in futuro, nell’intero comprensorio del biodistretto della Via Amerina. Lo sviluppo di una comunità energetica, nella quale è possibile produrre localmente energia elettrica da fonti rinnovabili e utilizzarla allo stesso tempo all’interno del territorio, è una delle grandi sfide per favorire la sostenibilità energetica, la riduzione di emissioni di Co2, la lotta al cambiamento climatico e la riduzione dei costi dell’elettricità per gli utenti che ne fanno parte.

Come ha spiegato Famiano Crucianelli, presidente del biodistretto della Via Amerina e delle forre: “La comunità energetica è una delle condizioni fondamentali per contrastare il cambiamento climatico, per dare concretezza e coerenza ai buoni propositi della transizione ecologica e perché si possa avere una rigenerazione ambientale, sociale e democratica dei territori”.

Parteciperà all’incontro anche il sindaco di Gallese Danilo Piersanti, sostenendo a riguardo che: “Il progetto Redream è una grande opportunità per il comune di Gallese e per tutto il biodistretto della Via Amerina. La nascita di una comunità energetica ci guiderà verso una nuova visione dell’energia e di sviluppo sostenibile”.

Anche il vicesindaco di Corchiano Pietro Piergentili prenderà parte all’incontro, a sua volta ha ribadito che: “Le comunità energetiche rappresentano sicuramente una delle opportunità più importanti e innovative nel percorso di realizzazione di una vera transizione ecologica, nella direzione di un mercato sempre più equo e sostenibile, basato su un’economia circolare che porti a condividere benefici ambientali, sociali, sanitari e economici”.

Il programma prevede poi, tra i relatori, anche il coordinatore del progetto europeo Redream, Alvaro Sànchez Mirales dell’università Comillas di Madrid e, tra i rappresentanti della regione Lazio, il consigliere regionale Enrico Panunzi, anche lui tra i relatori, che afferma l’importanza della sostenibilità: “Dobbiamo ripensare i paradigmi sui quali è andato avanti fino a oggi il nostro sviluppo economico in un’ottica di piena sostenibilità ambientale, per combattere i cambiamenti climatici e tutelare gli ecosistemi. E’ fondamentale far crescere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aumentare l’efficienza energetica per raggiungere la cosiddetta neutralità climatica”. A concludere l’appuntamento, rappresentanti del Senato della repubblica, di Enel x, docenti universitari ed esponenti di associazioni ambientaliste.

A moderare l’incontro Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto club, organizzazione contro i cambiamenti climatici e in favore delle energie rinnovabili. Il convegno si svolgerà online sulla piattaforma Zoom e sarà avviato anche in diretta Facebook sulla pagina del biodistretto della Via Amerina.

