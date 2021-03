Il comune di Viterbo taglia l’ortica in centro e fa le pulizie di Pasqua

Ripartiamo da San Pellegrino - Sistemato anche il cortile di palazzo dei Priori, il viale della stazione e il cavalcavia di Porta romana - FOTO

di Daniele Camilli

Viterbo – Il comune di Viterbo fa le pulizie di Pasqua e tira via l’ortica dalle strade attorno a via Mazzini e palazzo dei Priori, segnalate nei giorni scorsi. Resta ancora da pulire via Bussi, perché i lavori sono stati interrotti a causa della pioggia. Ma tutte le procedure sono state avviate, come ha assicurato il sindaco Giovanni Arena ieri sera durante le celebrazioni per i 160 anni dell’Unità d’Italia.

Viterbo – L’ortica tagliata nei quartieri del centro storico

“Ho sollecitato una maggiore attenzione – ha detto Arena – per quanto riguarda i vicoli del centro storico. Capisco che l’ortica è cresciuta in questi giorni per le piogge, ma la manutenzione deve essere continua”.

Viterbo – L’ortica nei quartieri prima del taglio

Viterbo – L’ortica tagliata a palazzo dei Priori

L’iniziativa di pulire subito le strade del centro attraversate dall’ortica pare sia stata presa direttamente dal sindaco che ieri mattina, uscito il servizio su palazzo dei Priori, ha chiamato gli uffici dicendo di risolvere la cosa e prestare maggiore attenzione ai quartieri del centro storico a ridosso del Corso.

Viterbo – L’ortica a palazzo dei Priori prima del taglio

Viterbo – L’ortica tagliata nei quartieri del centro storico

“Dobbiamo evitare di dare un’immagine di degrado della città – ha commentato Arena -. Per farlo le strade del centro devono essere pulite in profondità almeno ogni due, tre settimane, togliendo l’erba che cresce ai lati delle vie. Ho dato anche disposizione di proseguire i lavori in altre strade rispetto a quelle previste”.

Viterbo – Il cavalcavia di Porta romana

I lavori di taglio dell’ortica, iniziati ieri mattina, coinvolgono via fontanella del Suffragio, via di Mezzo, via Bussi, via della Marrocca, via del Giglio, via casa di Santa Rosa, via Orologio vecchio, via Sacchi, via della Pescheria, via del Pavone, via di Porta murata e via San Marco.

Viterbo – L’erba tagliata lungo il viale della stazione di Porta romana

Nel frattempo è stata tagliata l’erba anche lungo il viale che costeggia la ferrovia verso Porta romana e sistemato il cavalcavia a ridosso del semaforo della stessa. Portati via anche i sacchi vicino al distributore di benzina con l’erba tagliata da Alberto Saccarello, il ragazzo tra l’estate scorsa e l’ultimo inverno, assieme ad altre persone, ha ripulito tutta la zona attorno alla stazione dei treni all’ingresso della città di Viterbo.

Daniele Camilli

18 marzo, 2021