“I comuni possono emettere misure più restrittive di quelle governative”

Sutri - Comune - Il gruppo "Nuvole - Un'altra Sutri è possibile" torna sulla richiesta di chiusura scuole

Contagi a Sutri. Quello che il comune non dice.

Negli ultimi sette giorni si sono registrati a Sutri 25 nuovi positivi al virus, che rapportati a 100mila abitanti, evidenziano un’incidenza di 384 casi, valore ben al di sopra della soglia critica di 250.

Leggiamo in una nota dell’amministrazione comunale che, oltre a parlare come un disco rotto di strumentalizzazioni, pontifica che non può emettere ordinanze che vanno contro le direttive governative, dimenticando di dire che non può emettere provvedimenti meno restrittivi.

Come fatto da molte amministrazioni, a partire da Frosinone e Civitavecchia, si possono invece emettere ordinanze più restrittive. Quindi nulla osta alla possibilità di chiudere le scuole di Sutri martedì e mercoledì.

Sutri è il comune del viterbese, in questo periodo, con la più elevata circolazione del virus e purtroppo con un sindaco “no mask” noto al mondo per le sue stravaganti ordinanze in palese contrasto con le norme nazionali.

E allora ditelo chiaramente che non volete contraddire il sindaco assenteista.

Gruppo “Nuvole – Un’altra Sutri è possibile”

Alberto Ganci Chiodo

Diana Salza

Fiorenza Cursi

Gioacchino Cascio

Lucia Fontana

Roberto Caruso

Salvatore Carosi

29 marzo, 2021