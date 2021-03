Conad a sostegno dell’Emporio solidale

Viterbo - Un aiuto ulteriore alle famiglie in questo periodo di particolare disagio ed incertezza

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Sosteniamo le passioni” questo è il nome dell’iniziativa di solidarietà che da ormai da quattro anni il supermercato Conad di via Garbini 23/F realizza in favore dell’Emporio solidale I care, un presidio di sostegno alimentare per famiglie in difficoltà, gestito dai volontari dell’associazione Viterbo con Amore.

Viterbo – La Conad sostiene l’Emporio Solidale

Si tratta di un importante progetto che denota la sensibilità dei titolari del supermercato e che darà un sostegno concreto nel contesto sociale della città di Viterbo, in questo periodo di particolare disagio ed incertezza che ha visto raddoppiare i nuclei familiari in carico all’emporio (da 92 a 187 nel corso del 2020) e che giornalmente riceve nuove richieste.

Fino al 31 maggio i possessori della Carta Insieme, facendo spesa nel punto vendita di via Garbini 23/F, riceveranno un “Punto Cuore” ogni 10 euro di spesa ed avranno tempo fino al 30 giugno 2021 per ritirare i buoni ed entro il 31 luglio per donarli all’Associazione Viterbo con Amore.

Un ringraziamento va ai titolari del supermercato che anche per questo anno hanno scelto l’Emporio Solidale I Care e tutti i clienti, possessori della carta Conad, che andranno a fare la spesa al Conad di Via Garbini 23/F.

Impresa e volontariato insieme per un progetto di solidarietà che riguarda tutta la comunità: un modello, una buona prassi

Viterbo con amore

1 marzo, 2021