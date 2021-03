Confermato per domani lo sciopero nazionale dei lavoratori del trasporto pubblico

Cronaca - Lo comunicano i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna

Cronaca – È stato confermato per domani lo sciopero nazionale di 24 ore di tutti i lavoratori del trasporto pubblico. Gli stop avranno luogo a orari differenziati nelle varie città italiane.

Roma – Autobus e tram

A comunicarlo unitariamente sono i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna. In una nota, i sindacati affermano che “nonostante il contratto collettivo di lavoro sia scaduto nel 2017, le associazioni datoriali continuano a praticare tattiche dilatorie e, pertanto, a nulla sono serviti i tentativi messi in campo dal sindacato per scongiurare lo sciopero”.

“Da quasi quattro anni – continuano i sindacati – gli autoferrotranvieri e internavigatori aspettano il rinnovo del contratto, oggi più che mai necessario per recuperare la perdita di potere di acquisto dei salari e vedere garantiti i diritti mentre al contempo le aziende del settore continuano a prendere ingenti contributi dallo stato. Ultimo è lo stanziamento, nell’ambito del decreto Sostegni, di ulteriori importanti risorse, pari a 800 milioni di euro, che si aggiungono a quelle già ricevute, destinate al settore per compensare la riduzione dei ricavi da traffico, causati dagli effetti della pandemia”.

25 marzo, 2021