Consegna a domicilio alimentari e ristoranti, online elenco

Viterbo - Sul sito internet del comune alla sezione Coronavirus

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Si ricorda che sulla home page del sito istituzionale, nell’apposita sezione dedicata all’emergenza Coronavirus, attivata lo scorso anno a pochi giorni dall’inizio dell’emergenza, è consultabile l’elenco delle attività del territorio comunale che effettuano la vendita di generi alimentari e/o ristorazione con servizio di consegna a domicilio.

Il documento comprende tutte quelle attività che nei mesi scorsi avevano già manifestato il proprio assenso alla pubblicazione.

Tutte le attività che vogliano richiedere la rimozione della propria attività dal suddetto elenco, possono farlo inviando una mail all’indirizzo sviluppoeconomico@comune.viterbo.it .

È consentito l’inserimento in elenco di ulteriori attività che effettuano la vendita di generi alimentari e/o ristorazione con servizio di consegna a domicilio: va presentata una domanda, compilando l’apposito modello reperibile sulla home del sito istituzionale www.comune.viterbo.it > sezione Coronavirus > Da sapere oppure direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/wp-content/uploads/2020/03/Modello-di-Domanda-INSERIMENTO-ELENCO-1.pdf .

Il documento rappresenta un valido supporto a livello di promozione per le stesse attività e un pratico strumento per i cittadini che vogliono usufruire del servizio di consegna a domicilio, soprattutto in periodi come quello attuale contraddistinto da chiusure e limitazioni per molte categorie (www.comune.viterbo.it > sezione Coronavirus > da sapere).

Amministrazione comunale di Viterbo

Condividi la notizia:











26 marzo, 2021