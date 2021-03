“Consiglio provinciale, ok al progetto di parco archeologico delle necropoli rupestri”

Barbarano Romano - L'annuncio del sindaco Rinaldo Marchesi

Barbarano Romano – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Barbarano Romano è ente gestore del parco regionale Marturanum dove insistono una acropoli e necropoli etrusca di notevole interesse archeologico e scientifico la stessa sede di Studi da parte dei dipartimenti archeologici con il progetto Sgarp sostenuto dalle università Baylor University – Virgil Academy, University Noed del Texas, dell’Arizona George Mason, Anderson Unviersity-University di Kiel, Memorial University e Texas Am University che hanno ottenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la Concessione di ricerca.

Da questa attività di studio prende forma l’idea del comune di promuovere, la costituzione ed il riconoscimento di un parco archeologico delle necropoli rupestri che coinvolga e consolidi gli studi delle comunità scientifiche Nazionali ed internazionali.

Il presidente Nocchi ed i componenti dell’amministrazione provinciale hanno valutato e votato alla unanimità il sostegno alla creazione di tale sito di interesse scientifico sostenendo convintamente la necessità del progetto.

Ora sarà la regione Lazio a dover valutare il progetto nell’ottica della sensibilità già conosciuta in tema dei territori e delle bellezze storico ed archeologico.

L’attività odierna ha dimostrato che l’ascolto dei territori, la collaborazione e l’impegno indipendentemente dai colori politici è foriera di risultanti importanti per la Comunità della Tuscia. Per queste ragioni l’amministrazione comunale di Barbarano Romano ringrazia il presidente Nocchi e tutti i componenti del consiglio provinciale per il segnale forte e chiaro di come si possono valorizzare le bellezze della Tuscia e della considerazione per i piccoli Paesi che, contenendo queste bellezze, vogliono apportare un valore agli studi ed all’economia territoriale. Confido e invito la regione Lazio a sostenere questa piccola ambizione con la certezza che sostenere il progetto di parco archeologico delle necropoli rupestri sarà un viatico di progresso e crescita delle piccole comunità del Lazio.

Rinaldo Marchesi

Sindaco di Barbarano Romano

1 marzo, 2021