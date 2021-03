Conte: “Per il nuovo Movimento il Pd è un interlocutore privilegiato”

Roma - Primo incontro tra l'ex premier e Letta per costruire un'alleanza M5s-Dem già per le prossimi elezioni amministrative

Roma – Oltre un’ora di colloquio per gettare le basi per un’alleanza più robusta che sia alternativa al centrodestra. A partire già dalle prossime elezioni amministrative.

Si è svolto questa mattina il primo incontro tra il nuovo segretario nazionale dem Enrico Letta e Giuseppe Conte, ormai a capo del “progetto rifondativo” del Movimento 5 stelle. I due si sono visti presso la sede della fondazione Arel, l’Agenzia di ricerche e legislazione fondata da Nino Andreatta da cui è derivata la Scuola di Politiche gestita da Letta.

Enrico Letta e Giuseppe Conte

“È stato un confronto molto proficuo, un clima molto cordiale – ha commentato ai giornalisti l’ex premier Conte -. Si apre un cantiere dove prevarrà il dialogo e un confronto costante per soluzioni comuni per il paese. Abbiamo parlato delle emergenze attuali, del piano vaccinale, della necessità di intervenire per sostenere famiglie, imprese e lavoratori. Siamo entrambi preoccupati per la prospettiva futura rispetto alle tante difficoltà economiche e sociali che ci sono. È importante completare il Recovery plan. Abbiamo parlato anche di Europa, dove si apre un capitolo importante con la conferenza sul futuro dell’Ue: anche lì continueremo ad aggiornarci per rafforzare il contributo dell’Italia a questo importante passaggio, che deve rendere la casa europea ancora più confortevole per i cittadini europei”.

“Per il nuovo Movimento il Pd sarà sicuramente un interlocutore privilegiato, ci sarà un dialogo costante – ha continuano Conte -. Dobbiamo lavorare per creare una giusta sinergia, perché chi va da solo rischia di essere meno efficace ed efficiente. Già a partire dalle prossime elezioni amministrative, c’è la volontà di confrontarci per trovare soluzioni efficaci ai problemi delle comunità territoriali. Discuteremo di tutto”.

“Un primo faccia a faccia, molto positivo, tra due ex che si sono entrambi buttati, quasi in contemporanea, in una nuova affascinante avventura”, è stato il commento su Twitter di Enrico Letta sull’incontro di oggi.

Un’alleanza quella tra Pd e M5s che si inserisce con continuità nel solco dell’esperienza del governo Conte II, appoggiato da entrambi i partiti, e che è stata suggellata anche con la nascita dell’attuale esecutivo Draghi. Al momento, i due partiti stanno inoltre lavorando per permettere il passaggio dei 5 stelle al gruppo europeo dei Socialisti e democratici.

24 marzo, 2021