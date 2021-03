Ai campionati italiani di lanci invernali master 260 atleti

Sport - Atletica - Dal 12 al 14 marzo al Campo Scuola - Per il Covid pubblico non ammesso

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Mancano ormai pochi giorni alla disputa dei “Campionati Italiani di Lanci Invernali Indoor Master”manifestazione che si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 marzo a Viterbo presso l’impianto di Atletica cittadino del Campo Sportivo Scolastico, organizzati dalla locale Finass Assicurazioni Atletica Viterbo con la collaborazione del Comitato Provinciale e Regionale della Fidal.

È la terza volta che la società organizza questa manifestazione; nel 2019 con grande successo di partecipanti, nel 2020 invece la manifestazione è stata abolita a marzo dalla Fidal nazionale alla vigilia del suo svolgimento per il manifestarsi del coronavirus, e quella di quest’anno che incrociando le dita si spera possa avere luogo.

Quattro le specialità di lancio quelle che verranno effettuate nella tre giorni di gare: il Martello, il Disco, il Giavellotto ed il Martello con maniglia corta, gestite dal gruppo giudici gara di Viterbo guidati da Fabrizio Maiolati, dal GGG laziale con in testa Franco Di Pietro e dai GGG nazionali guidati da Giuseppe Roma. Più che gradita la presenza durante le gare a Viterbo, con incarichi di rappresentanza del comitato Nazionale, il presidente della Fidal Lazio col. Fabio Martelli, particolarmente sensibile a tutte le problematiche dell’atletica viterbese.

La macchina organizzativa è già partita da molto tempo e rimangono solo da attuare gli ultimi ritocchi e preparazione del campo di gara con molta attenzione alla realizzazione di tutte quelle precauzioni, dettate prudentemente dalle ultime disposizioni sanitarie legate alla pandemia.

Purtroppo non potrà essere presente pubblico e saranno ammessi in campo solo atleti ed un dirigente per società, questo è un vero peccato in quanto numerose gare avrebbero meritate di essere viste ed applaudite, per la presenza di atleti master che non sfigurerebbero certamente neanche in manifestazioni a livello assoluto.

Circa 260 gli atleti gara presenti a Viterbo che rappresenteranno ben 74 società di tutte le regioni distribuiti in ben 20 categorie per gara, che si alterneranno nelle pedane di lancio per la conquista del titolo iridato 2021.

11 marzo, 2021