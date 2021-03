Contrabbando di sigarette, sequestrati 411 pacchetti

Napoli - L'uomo ha tentato di nascondere la merce sotto un'auto in sosta

Napoli – Nella serata di ieri gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno fermato un uomo e lo hanno trovato in possesso di 411 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del monopolio di stato.

“Gli agenti – specifica la nota della questura -, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Monte Faito, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di occultare sotto un’auto in sosta una grossa busta che aveva in mano”.

“I poliziotti lo hanno fermato – continua la nota – e hanno trovato nella busta 411 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del monopolio di stato per un peso complessivo di circa 8,3 kg”.

L’uomo è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri ed è stato sanzionato.

6 marzo, 2021