“Il contratto Aiop delle Rsa non si applica ai lavoratori di Cgil, Cisl e Uil”

Viterbo - Il sindacalista Lamberto Mecorio (Fpl): "Sentenza storica della Cassazione che vede come protagonista il nostro territorio"

di Daniele Camilli

Viterbo – Una sentenza che rappresenta un precedente importante. Ad emetterla, la Cassazione. Protagonisti una residenza sanitaria assistenziale (Rsa) della Tuscia, Villa Serena di Montefiascone, e il sindacato Uil Fpl di Viterbo, segretario generale Lamberto Mecorio, avvocato Massimo Pistilli.

“La sentenza della Cassazione del febbraio di quest’anno – spiega infatti Mecorio – ha stabilito che il contratto riguardante il personale dipendente siglato nel 2012 con il datore di lavoro vale solo per gli iscritti delle organizzazioni sindacali che lo hanno firmato e non per gli iscritti delle organizzazioni sindacali che non lo hanno sottoscritto”.

Viterbo – Il sindacalista della Uil Fpl Lamberto Mecorio

“Una situazione – interviene anche il segretario regionale della Uil di Viterbo, Giancarlo Turchetti – che sul piano lavorativi introduce un principio che andrà inevitabilmente gestito. In base alle sentenza della Cassazione, i lavoratori di pur appartenendo ad una stessa azienda e pur svolgendo la stessa mansione, avranno trattamenti diversi in base ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che li rappresentano. Un principio, questo, che in futuro potrebbe fare da precedente anche per altri contratti di lavoro al di fuori dell’ambito sanitario che nello specifico ha riguardato la sentenza di cui si parla”.

Insomma, un problema non da poco, con Villa Serena e la Uil Fpl tra i primi in Italia a doverlo gestire. E con loro anche Cgil, Cisl, Fials e Ugl.

Montefiascone – Villa Serena

La storia che ha portato alla sentenza di Cassazione parte da lontano. Esattamente dal 2012, “quando – spiega Lamberto Mecorio – Fials e Ugl firmano con Aiop, il sindacato dei datori dei datori di lavoro laici della sanità privata, un contratto di lavoro che le categorie di settore di Cgil, Cisl e Uil ritenevano invece peggiorativo rispetto al precedente contratto siglato nel 2007. Il contratto riguarda il personale dipendente delle residenze sanitarie assistenziali e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali associate ad Aiop”.

Montefiascone

“A quel punto – prosegue Mecorio – come Uil Fpl abbiamo deciso di fare ricorso contro l’applicazione del contratto ai lavoratori iscritti al nostro sindacato. Abbiamo perso in primo grado e in appello. Però, alla fine, la Cassazione ci ha dato ragione. Pertanto il contratto Aiop del 2012 si applicherà solo agli iscritti Fials e Ugl e non a quelli delle categorie di riferimento di Cgil, Cisl e Uil”.

La suprema corte di Cassazione

Cosa succederà adesso? “Accadrà – risponde infine Mecorio – che per i nostri iscritti, e di fatto anche per quelli di Cgil e Cisl, l’azienda dovrà fare riferimento, come stabilisce la sentenza, al contratto del 2007 e non a quello del 2012. In termini concreti, i lavoratori iscritti ai sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil lavoreranno 36 ore settimanali anziché 38, avranno più di 30 giorni di ferie durante l’anno e l’indennità di turno“.

12 marzo, 2021