Contributi a partite Iva e imprese, le domande dal 30 marzo

Coronavirus - Pronti online i moduli per il Dl Sostegni - Ci sarà tempo fino al 28 maggio

Condividi la notizia:











Roma – Le misure del decreto Sostegni diventano subito operative. E subito arrivano le istruzioni operative: dal 30 marzo e fino al 28 maggio sarà possibile presentare le domande per ottenere il contributo a fondo perduto.

Locali chiusi

Il decreto ristori, intanto, è arrivato in Gazzetta Ufficiale a soli tre giorni dal varo, un record rispetto al recente passato quando i decreti ristori venivano approvati ‘salvo intese’ e impiegavano almeno una settimana per vedere la luce. Ma tutta la macchina amministrativa si muove velocemente.

I moduli e le istruzioni sono già sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 30 marzo e fino al 28 maggio. Sono online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni.

La procedura è semplice: le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo 30 marzo e fino al 28 maggio. Le richiesta andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, sui canali telematici o sulla piattaforma web predisposta da Sogei disponibile in un’apposita area del sito delle Entrate. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Condividi la notizia:











24 marzo, 2021