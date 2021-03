Terni - Arrestato anche un 64enne che doveva scontare due mesi di pena residua

Terni – Controlli con l’unità cinofila, i carabinieri sequestrano “droga dello stupro”, cocaina e marijuana.

Nel corso della giornata di ieri, i militari del nucleo operativo e radiomobile del comando della compagnia carabinieri di Terni, in stretta collaborazione con i militari dei comandi stazione dei carabinieri di Collescipoili e di Acquasparta, hanno proceduto ad un servizio coordinato di controllo del territorio.

I controlli dei carabinieri con l’unità cinofila

“Nel corso della mattinata – si legge nella nota dei militari – hanno segnalato alla competente autorità per le violazioni amministrative della detenzione ad uso personale di sostanza stupefacente e del divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza un uomo ternano classe 1981, già noto alle forze dell’ordine, che durante un controllo è stato trovato con 0,173 grammi di cocaina, sequestrata. All’uomo è stata anche contestata una violazione amministrativa poiché non rispettava il divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza, senza comprovate esigenze, in palese violazione delle norme sul contenimento dell’emergenza pandemica”.

Durante il pomeriggio i carabinieri hanno arrestato L.M., nato a Siena nel 1957 ma residente nel ternano, che doveva espiare la pena residua di due mesi di reclusione per aver violato gli obblighi relativi all’assistenza familiare e per reati contro la persona. Il 64enne è stato quindi portato nel carcere di Terni.

Inoltre, continua il comunicato dei carabinieri “nel corso della tarda serata a Terni hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente C.M., ternano classe 1965, perché durante un controllo effettuato con l’unità cinofila del nucleo di Roma Santa Maria di Galeria, alla guida della propria auto, è stato trovato con due flaconi di plastica, contenenti 140 ml di sostanza liquida, stupefacente del tipo GHB (la cosiddetta droga dello stupro) nascosti sotto il vano portaoggetti del tunnel centrale della macchina”.

Nell’ambito della stessa operazione i carabinieri hanno perquisito anche l’abitazione di un uomo albanese di 40 anni, residente a Terni, che è stato trovato con 4 grammi di cocaina, due cartucce da caccia calibro 12 detenute illegalmente, e di un 34enne italiano, residente a Roma ma domiciliato a Terni, trovato con 2 grammi di marijuana, che è stato segnalato all’autorità prefettizia.

Terminati gli accertamenti, l’uomo è stato posto ai domiciliari in di direttissima fissata per oggi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

19 marzo, 2021