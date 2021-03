Coppia vìola la zona rossa per fare razzia in un supermercato

Civita Castellana - Carabinieri - Bottino da centinaia di euro di generi alimentari - Un uomo e una donna denunciati per furto

Civita Castellana – Coppia sorpresa a fare razzia di prodotti alimentari in un supermercato.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Civita Castellana, che si trovavano in servizio di perlustrazione all’ interno del centro abitato della cittadina, sono stati chiamati dalla centrale operativa per intervenire in un centro commerciale di generi alimentari.

“Lì il proprietario – si legge nella nota dei militari – aveva sorpreso una coppia originaria di Roma, intenta a rubare. I carabinieri del Norm immediatamente hanno raggiunto il posto e hanno controllato e perquisito i due ladri, un uomo e una donna, che effettivamente avevano rubato generi alimentari per centinaia di euro.

Sono stati perquisiti, identificati e denunciati per furto e anche sanzionati per avere violato le prescrizioni previste per la zona rossa finalizzate a mitigare i pericoli di contagio da Covid-19″.

25 marzo, 2021