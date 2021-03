Coronavirus, il tasso di positività sale al 7,78%

Ministero della Salute - Sono stati registrati 21mila 315 nuovi casi e 264 morti

Roma – Sono 21mila 315 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri sono stati +26mila 062). Sale così ad almeno 3milioni 223mila 142 il numero di persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

I decessi delle ultime 24 ore sono 264 (ieri sono stati 317), per un totale di 102mila 145 vittime da febbraio 2020.

I guariti totali sono sono 2milioni 589mila 731, i negativizzati di oggi 9mila 835 .

Gli attuali positivi, ossia i soggetti che hanno il virus, sono in tutto 531mila 266, + 11mila 205 rispetto a ieri.



I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 273mila 966 e sono quindi 98mila 978 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è pari al 7,78%, ieri era 6,98%.



Aumentano le degenze nei reparti Covid, ordinari e intensivi. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono + 365, per un totale di 24mila 518 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +100, portando il totale dei malati ricoverati a 3mila 082.

In isolamento domiciliare ci sono 503mila 666 persone.

14 marzo, 2021